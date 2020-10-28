Власти назвали терактом нападение с ножом около церкви в Ницце

Как сообщают местные СМИ, нападавший отрезал голову 70-летнему пенсионеру. По данным BFMTV, жертвами атаки стали два человека.
Злоумышленник был задержан полицией. В настоящий момент его мотивы неизвестны.
Как писал NEWS.ru, мэр Ниццы обратился в полицию после претензии со стороны чеченской диаспоры. В июне градоначальнику стало известно, что в Ницце могут произойти столкновения с участием чеченцев. Он приехал на место возможного конфликта, чтобы успокоить людей. 16 июня Эстрози дал интервью BFM, в котором рассказал о внутриобщинном насилии. С тех пор ему стали поступать угрозы.
Ранее выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции школьного учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе, рассказывая о свободе слова. Нападающий был убит полицией. Власти страны назвали произошедшее терактом.
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