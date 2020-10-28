Власти назвали терактом нападение с ножом около церкви в Ницце

https://static.news.ru/photo/b19ae3ea-19c5-11eb-b959-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Estelle Ruiz/Global Look Press

Нападение с ножом возле церкви в Ницце является террористическим актом. Об этом заявил мэр города Кристиан Эстрози.

Я подтверждаю, что всё указывает на теракт в базилике Нотр-Дам, — написал Эстрози в Twitter.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellÃ© lâauteur de lâattaque. Je confirme que tout laisse supposer Ã un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06 . pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Как сообщают местные СМИ, нападавший отрезал голову 70-летнему пенсионеру. По данным BFMTV, жертвами атаки стали два человека.

Злоумышленник был задержан полицией. В настоящий момент его мотивы неизвестны.

Как писал NEWS.ru, мэр Ниццы обратился в полицию после претензии со стороны чеченской диаспоры. В июне градоначальнику стало известно, что в Ницце могут произойти столкновения с участием чеченцев. Он приехал на место возможного конфликта, чтобы успокоить людей. 16 июня Эстрози дал интервью BFM, в котором рассказал о внутриобщинном насилии. С тех пор ему стали поступать угрозы.

Ранее выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции школьного учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе, рассказывая о свободе слова. Нападающий был убит полицией. Власти страны назвали произошедшее терактом.