Владимирского правозащитника заподозрили в изнасиловании москвички

Следственные органы задержали правозащитника, который подозревается в изнасиловании жительницы Москвы.
По словам представителя столичного главка СК России Юлии Ивановой, 5 июня мужчина, угрожая убийством своей знакомой, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по двум статьям.
По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1983 года рождения, ранее судимый житель города Владимира, являющийся региональным координатором одного из сообществ правозащитников,
В ближайшее время подозреваемого доставят к следователям.
Ранее жительница Кировского района Санкт-Петербурга написала заявление в полицию на своего 32-летнего мужа. Она обвинила его в изнасиловании своей 9-летней дочери. Подозреваемый приходится девочке отчимом. Мать уверена — фигурант растлил ребёнка прямо в их коммунальной квартире. Силовики сразу задержали гражданина до выяснения обстоятельств, писал NEWS.ru.
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