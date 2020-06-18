Владимирского правозащитника заподозрили в изнасиловании москвички

https://static.news.ru/photo/c542926c-b165-11ea-a78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГСУ СК России по г. Москве/vk.com

Следственные органы задержали правозащитника, который подозревается в изнасиловании жительницы Москвы.

По словам представителя столичного главка СК России Юлии Ивановой, 5 июня мужчина, угрожая убийством своей знакомой, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по двум статьям.

По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1983 года рождения, ранее судимый житель города Владимира, являющийся региональным координатором одного из сообществ правозащитников, уточняет РИА Новости.

В ближайшее время подозреваемого доставят к следователям.

Ранее жительница Кировского района Санкт-Петербурга написала заявление в полицию на своего 32-летнего мужа. Она обвинила его в изнасиловании своей 9-летней дочери. Подозреваемый приходится девочке отчимом. Мать уверена — фигурант растлил ребёнка прямо в их коммунальной квартире. Силовики сразу задержали гражданина до выяснения обстоятельств, писал NEWS.ru.