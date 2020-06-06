Жителя Петербурга заподозрили в изнасиловании 9-летней падчерицы

https://static.news.ru/photo/0686c0b6-a89e-11ea-9ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Кировского района Санкт-Петербурга написала заявление в полицию на своего 32-летнего мужа. Она обвинила его в изнасиловании своей 9-летней дочери. Подозреваемый приходится девочке отчимом.

Мать уверена — фигурант растлил ребёнка прямо в их коммунальной квартире. Силовики сразу задержали гражданина до выяснения обстоятельств, передаёт портал «Регион online».

Оперативники также вызвали на допрос заявительницу. О мужчине известно, что он работал механиком и не имел до этого проблем с законом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 25-летнему жителю деревни Нижняя Коя Красноярского края. Кроме того, дело завели на сотрудников центра соцобеспечения.