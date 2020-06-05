СК обвинил жителя Красноярского края в изнасиловании и убийстве школьницы

https://static.news.ru/photo/bb28246a-a75e-11ea-a9da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве в отношении 25-летнего жителя деревни Нижняя Коя Красноярского края. Кроме того, дело завели на сотрудников центра соцобеспечения.

Мужчину обвинили в изнасиловании малолетней, насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней и убийство малолетней, говорится СК.

Работники центра соцобеспечения, по версии следствия, знали, что семья ребёнка находилась в социально опасном состоянии. Они проявили халатность, так как не провели профилактическую работу.

Как писал NEWS.ru, 12-летний ребёнок со своей 10-летней сестрой пошёл встречать коров. Младшая позже вернулась домой, а старшая решила поиграть на детской площадке. Через некоторое время родители начали искать дочь, которая так и не вернулась с прогулки. Девочку искали как пропавшую.

Позднее её тело нашли в заброшенном пожарном колодце с признаками насильственной смерти.

Виновным в убийстве следователи назвали местного жителя, имеющего проблемы с психикой. Однако местные жители считают, что он либо вообще не принимал участия в преступлении, либо его надоумила банда подростков, которая нападает на прохожих в деревне уже два года. Мать девочки уверена, что именно они изнасиловали девочку год назад, а теперь убили её.