Видеокамера в камере Марцинкевича «сломалась» в день его смерти

https://static.news.ru/photo/8349474c-fd79-11ea-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

Видеонаблюдение в камере челябинского СИЗО, где нашли тело националиста Максима Марцинкевича, не работало в день его гибели. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик.

Нам стало известно, что в камере, где нашли тело Максима, было установлено видеонаблюдение, однако почему-то именно в день его смерти оно не работало, — сообщил он РИА Новости.

По словам Михальчика, результаты экспертизы по установлению причины смерти Марцинкевича, известного как Тесак, станут известны не ранее 5 октября. Что касается материалов проверки по факту смерти националиста, то следствие отказалось знакомить с ними отца погибшего.

Следователь сказал одну интересную деталь, мол, никаких претензий к Марцинкевичу со стороны СК не было, его перевозили в Москву в качестве свидетеля по некому делу, на допрос, — добавил защитник.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. Во ФСИН заявили, что наиболее вероятная причина смерти — суицид.

В то же время близкие Марцинкевича продолжают настаивать на том, чтобы было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину была подана соответствующая жалоба.

Ранее Михальчик заявлял, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства, поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве, писал NEWS.ru.