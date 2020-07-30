Видео избиения девочки на детской площадке Петербурга попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/782bb0de-d245-11ea-9d0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают женщину, которая обругала и избила 11-летнюю девочку на детской площадке.

Инцидент произошёл после того, как девочка заступилась за сверстника, который показал пальцем на футболку женщины и вызвал шумное негодование с её стороны. В ответ женщина начала таскать подростка за волосы, швырнула на землю, уронила велосипед и назвала «мразью» и «дрянью», передаёт «Подъём».

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу изданию сообщили, что сейчас нападавшую разыскивают, а девочку осмотрели врачи. В медицинском учреждении рассказали, что ребёнок находится в удовлетворительном состоянии. Со слов потерпевшей, телесные повреждения она получила 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 на улице Подвойского вечером от неизвестной женщины. После оказания помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в посёлке Парголово на территории Санкт-Петербурга группа подростков до полусмерти избила палками ребёнка. О произошедшем в социальной сети 8 июня рассказала тётя пострадавшего мальчика. По словам женщины, ребёнок зашёл на детскую площадку, рядом с которой гуляли подростки. Они сказали мальчику, что ему идти на площадку нельзя и что это «их территория». Он не придал этим словам значения и пошёл кататься. После этого подростки подбежали к ребёнку и стали избивать его палками. Рот мальчика малолетние агрессоры закрывали руками, чтобы в округе не было слышно криков. Закончив избиение, хулиганы убежали. Пострадавший из последних сил смог самостоятельно добраться до дома, писал NEWS.ru.