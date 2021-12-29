В Ярославле охранник поликлиники брызнул газом в лицо пенсионерке

В Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерки. Пожилая женщина пришла в медучреждение, чтобы получить рецепт на лекарства, а заодно отдохнуть и погреться, сообщает портал Yarnews. Происшествие попало на видео.

Инцидент произошёл вечером 29 декабря во взрослой поликлинике № 2 на улице Угличской. Как прокомментировала ситуацию глава департамента здравоохранения и фармации региона Оксана Пиклун, сотрудник частной охранной фирмы пытался выгнать женщину и применил свой личный газовый баллончик.

Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключён договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться. Как только медицинский персонал заметил этот инцидент, незамедлительно была вызвана скорая помощь, — рассказала она.

Как сообщили очевидцы, пенсионерка спокойно сидела и ждала врача, когда тот освободится, в это время подошёл охранник и прыснул ей в лицо из баллончика.

Женщину отправили в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы. По факту происшествия была начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге охранник Эрмитажа сломал нос мужчине, когда тот замешкался на входе в поисках QR-кода. Пострадавшим оказался сын владельца банка «Евросиб» Николай Никитин. Об этом на своей странице в Instagram рассказала его девушка фитнес-тренер Анастасия Миронова, которая стала свидетелем случившегося.

По словам Мироновой, она в компании с Никитиным пошла в музей. Однако на входе, ища QR-коды, молодые люди немного замешкались, в этот момент на них неожиданно напал охранник. В результате Николаю сломали нос, после чего пару попросили покинуть здание музея. Им пришлось вызвать полицию.