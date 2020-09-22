В Воронеже мужчина поджёг машину с годовалой дочерью из-за ссоры с женой

https://static.news.ru/photo/26928eae-fcd0-11ea-ac81-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Воронежа едва не сжёг годовалую дочь. В ходе конфликта со своей супругой он облил машину, в которой находилась девочка, бензином и поджёг её.

Мужчина взял малолетнюю годовалую дочь, перенёс её в гараж и посадил на заднее пассажирское сиденье автомобиля. Далее он облил кузов автомобиля бензином, сел в салон с канистрой, наполненной бензином, и при помощи имевшейся зажигалки поджёг автомобиль изнутри, — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Инцидент произошёл вечером 18 сентября в частном доме по переулку Радужный. В последний момент мать девочки успела вытащить малышку из горящей машины. Мужчина в ходе случившегося получил ожоги первой степени и был госпитализирован. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, передаёт РИА Новости.

С места совершения преступления подозреваемый скрылся. На следующий день он задержан сотрудниками полиции, — сообщили в областной прокуратуре.

Ранее в городе Елец на территории Липецкой области мужчина попытался поджечь машину своей жены. Женщина, в свою очередь, написала на супруга заявление в полицию. Жена правонарушителя рассказала, что у них с мужем произошла ссора на почве его ревности. В припадке мужчина выбежал из дома, желая отомстить супруге за неназванный проступок. Он захотел спалить её машину. Ревнивец облил автомобиль бензином и уже намеревался спалить транспортное средство жены, но был остановлен случайным прохожим, писал NEWS.ru.