В Вашингтоне неизвестный с ножом ранил четверых человек

В башкирском Салавате 16-летний подросток погиб в результате драки со сверстниками. Конфликт между девятиклассниками произошёл на улице.

Молодой человек упал на землю и потерял сознание. Он скончался до приезда скорой помощи, передаёт радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на правоохранительные органы. Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова заявила, что...