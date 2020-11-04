16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Вашингтоне неизвестный с ножом ранил четверых человек

15:42, 04 ноября 2020

Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео