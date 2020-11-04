В Вашингтоне неизвестный с ножом ранил четверых человек

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Михаил Щипанов
Четыре человека пострадали в результате нападения с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне.
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В башкирском Салавате 16-летний подросток погиб в результате драки со сверстниками. Конфликт между девятиклассниками произошёл на улице.
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Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова заявила, что...
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