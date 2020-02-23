Двое сотрудников правоохранительных органов в субботу пострадали в серьёзном ДТП в районе уфимского Колхозного рынка. Полицейские оказались заблокированы в изуродованном автомобиле. Очевидцам удалось сделать видеозапись спасательной операции, которое опубликовано в паблике «Баш.ДТП» во «ВКонтакте».
Авария произошла 22 февраля, на пересечении улиц Кольцевая и Кремлёвская. Lada Granta с полицейскими двигалась в сторону Колхозного рынка, когда из-за сугроба в неё влетел Chevrolet Cruze, ударив «Гранту» в левый бок. От этого машина полицейских влетела в столб.
За рулём был молодой человек, и девушка-пассажир. Оба сотрудники полиции были в форме, — рассказывали очевидцы.
В итоге правоохранителей пришлось извлекать из искорёженного авто с помощью специальной спасательной техники.
Как писал NEWS.ru, ранее стали известны подробности ДТП на трассе Р254 «Иртыш», жертвами которого стала семья с маленькими детьми.
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