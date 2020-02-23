Автокатастрофа с участием двух автомобилей произошла на 1226 км автодороги. В результате происшествия на месте погибла семья с маленькими детьми. В частности, 26-летняя женщина и 3-летний мальчик с 6-летней девочкой.

По данным правоохранительных органов, женщине, которая находилась за рулём Opel Astra, не удалось справиться с управлением. Она вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком DAF. Водитель грузового автомобиля не...