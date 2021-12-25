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В Тюменском цирке во время представления сорвался канатоходец

17:50, 25 декабря 2021
В Тюменском цирке во время представления сорвался канатоходец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Тюменском цирке артист упал с высоты во время номера на канате. Мужчину госпитализировали в больницу. По предварительной информации, у него сломаны ноги, сообщают «Известия». Канатоходец выступал без страховки.

Инцидент произошёл в первый день гастролей новогоднего шоу «Звёздный круиз». Во время представления один из артистов, когда нёс на плечах напарницу, сорвался вниз, не удержав равновесия. Страховки у него не было. Девушка не пострадала благодаря пристёгнутому тросу.

Видео с падением эквилибриста на манеж появилось в соцсетях. На кадрах видно, как артист с акробаткой на плечах доходит до середины каната и падает вниз.

Ранее акробат сорвался с троса во время спектакля цирка Запашного. Он выполнял трюк со своим братом-близнецом в спортивном комплексе «Ойрат-арена» в Элисте (Республика Калмыкия).

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