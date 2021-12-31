В туалете парка Горького в Москве нашли женщину с перерезанным горлом

В туалете Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького в Москве обнаружили тело женщины с резаной раной на шее. На месте происшествия был также найден нож. О трупе полицейским сообщили сотрудники охраны парка, передаёт РЕН ТВ.

Тело было найдено в общественном туалете, расположенном на территории «Нескучного сада». По словам очевидцев, на вид погибшей женщине 25–30 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Накануне жильцы московского многоквартирного дома на улице Космонавтов позвонили в полицию с сообщением о полуголой женщине с ножом в руках, находящейся в подъезде дома. Приехавшие на место вызова полицейские задержали 26-летнюю девушку на пороге одной из квартир, в которой полицейские обнаружили труп мужчины.

На теле убитого 48-летнего мужчины присутствовали многочисленные колото-резаные раны. Полицейские выяснили, что задержанная девушка работает в сфере эскорт-услуг и знакомство с мужчиной состоялось в Интернете. Далее они договорились встретиться у него дома. В разгар вечера, который сопровождался распитием алкоголя, между парой произошла ссора, которая переросла в поножовщину.