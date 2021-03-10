В туалете главы минздрава Алтая нашли почти 6 млн рублей

https://static.news.ru/photo/120dbdae-8241-11eb-8cbc-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
У подозреваемого во взяточничестве главы минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко во время обыска силовики нашли 5,8 млн рублей. Деньги были спрятаны под досками уличного туалета на участке чиновника.
Правоохранители осматривали надворные постройки, в одной части которых находится помещение для хранения инвентаря, на другой — туалет. Деньги — порядка 5,8 миллиона рублей — нашли на туалетной части в тайнике под досками в разноцветном полимерном пакете, — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Также отмечается, что 11 марта состоится судебное заседание по поводу избрания меры пресечения Коваленко.
Ранее сообщалось, что силовики задержали министра здравоохранения Алтая Сергея Коваленко. По данным регионального СУ СК РФ, Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков стали фигурантами дела о миллионных взятках. Общая сумма нарушений составила около 4,6 млн рублей.
Должность главы республиканского Минздрава Коваленко занял в ноябре 2019 года. Прежде работал на посту замглавы Минздрава Алтая, на различных постах в ЦРБ.
Как писал NEWS.ru, 10 марта Государственная дума в первом чтении приняла правительственные законопроекты, согласно которым чиновники, судьи, члены парламента и сотрудники государственных компаний освобождаются от ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Это будет возможно в том случае, если эти нарушения совершены по не зависящим от чиновников обстоятельствам.
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