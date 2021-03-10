В туалете главы минздрава Алтая нашли почти 6 млн рублей

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Гражданина одной из стран Африки задержали при попытке дать взятку пограничнику в аэропорту Внуково и провести через контроль пятерых своих соотечественников с поддельными документами, рассказали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Силовики добавили, что столичные следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».

Фигуранта заключили под стражу. Позже оперативники решат вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. Подозреваемый, по информации спецслужб,...