В томском отеле рассказали о результатах проверки номера, где жил Навальный

https://static.news.ru/photo/5a8e8464-fbcd-11ea-8ff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В томском отеле Xander Hotel, где в последний раз останавливался оппозиционер Алексей Навальный, рассказали, что проверку в номере осуществили специалисты Роспотребнадзора. Ранее стало известно, что яд «Новичок», которым могли отравить блогера, якобы нашли на бутылках с водой, которые были в гостиничном номере.

По словам администратора отеля, эксперты ведомства взяли смывы и не обнаружили ничего подозрительного.

Номер убрали в обычном порядке, как и всё, очень тщательно <...> Если бы что-то было, мы бы уже не работали, — сообщил источник РИА Новости.

20 августа 44-летний Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского оппозиционера стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым якобы отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. В Кремле требуют от Берлина предоставления проб Навального, заявляя, что при обследовании в РФ ядов в его организме обнаружено не было. Германия отказывается передавать биоматериалы из-за несогласия на это самого пациента.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.