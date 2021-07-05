В Тольятти произошла утечка серной кислоты

В Тольятти на предприятии «Алхим» произошла утечка серной кислоты. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, весь персонал был эвакуирован, работа предприятия остановлена.
Авария на «Алхиме»
В настоящее время проводятся работы по перекачке серной кислоты из аварийной ёмкости. Данных о пострадавших пока нет. Кроме того, позже эксперты оценят ущерб экологии от этой утечки.
Ранее сообщалось о выбросе хлора в ижевском районе Городок Металлургов. В связи с аварией жителей попросили срочно покинуть территорию.