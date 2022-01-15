В Техасе освободили всех заложников в синагоге

Губернатор Техаса сообщил об освобождении всех заложников в синагоге. Никто из них не пострадал, сообщает CNN.

Предварительно освобождению предшествовали звук взрыва и стрельба, о чём написал в Twitter корреспондент телеканала. Местные СМИ сообщили, что преступник, который удерживал заложников, мёртв.

BREAKING: All hostages that were being held in a Texas synagogue are out and safe, Texas Gov. Greg Abbott said in a tweet https://t.co/1DgeKcV6Zm — CNN (@CNN) January 16, 2022

О том, что вооружённый мужчина захвати заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас. Сообщалось, что на месте происшествия работает спецназ, всех людей, находящихся в зоне действия силовиков, уводят от места происшествия, стало известно 16 января.

Местные СМИ сообщали, что мужчина, захвативший людей, требует отпустить его сестру. Известно, что женщину посадили на 86 лет за убийство агента ФБР. Её содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе. По сообщениям СМИ, его зовут Мохаммад Сиддики. Он требует освобождения его сестры Аафии Сиддики, которая ранее была приговорена американским судом к 86 годам тюремного заключения по обвинению в террористической деятельности и убийстве американского военнослужащего. В 2010 году в США её приговорили к 86 годам тюрьмы за атаку на американских следователей в Афганистане.

Ранее стало известно, что вооружённый мужчина захватил заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас. На месте происшествия работает спецназ, всех людей, находящихся в зоне действия силовиков, уводят от места происшествия.