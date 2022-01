В Техасе освободили всех заложников в синагоге

Предварительно освобождению предшествовали звук взрыва и стрельба, о чём написал в Twitter корреспондент телеканала. Местные СМИ сообщили, что преступник, который удерживал заложников, мёртв.

BREAKING: All hostages that were being held in a Texas synagogue are out and safe, Texas Gov. Greg Abbott said in a tweet https://t.co/1DgeKcV6Zm