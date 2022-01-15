Вооружённый мужчина захватил заложников в синагоге в американском Техасе

Вооружённый мужчина захвати заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас. На месте происшествия работает спецназ, всех людей, находящихся в зоне действия силовиков, уводят от места происшествия. Подробности инцидента публикует местная полиция в Twitter.

Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют, — сообщается в официальном аккаунте силовиков.

По сообщению местных СМИ, вооружённый мужчина взял в заложники людей и раввина, которые находились на тот момент в синагоге. Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.

Местные издания опубликовали трансляцию происходящего: слышно, как мужчина говорит, что сегодня он «собирается умереть».

В комментариях к трансляции люди просят, чтобы захватчик отпустил хотя бы детей. Местные СМИ сообщают, что мужчина, захвативший людей, требует отпустить его сестру. Известно, что женщину посадили на 86 лет за убийство агента ФБР. Её содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе. Неизвестный сообщает, что у него есть взрывчатка.