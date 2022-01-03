Вооружённый мужчина забаррикадировался в отеле университета США

В отеле при Индианском университете в американском городе Блумингтон забаррикадировался вооружённый мужчина. Полиция ведёт с ним переговоры. Администрация образовательного учреждения в своём Twitter призывает не приближаться к зданию.

Человек забаррикадировался в отеле университета. Полиция ведёт с ним переговоры, — сообщили в университете.

Из отеля были эвакуированы гости. Всем студентам настоятельно рекомендуется оставаться в помещении. Также есть сообщения о заложниках, но они пока не подтверждаются.

По данным полиции, человек сам позвонил в отделение и сказал, что находится в отеле при Индианском университете. В настоящее время в учебном заведении занятий нет, все учащиеся находятся на каникулах до 10 января.

Ранее полиция задержала мужчину, который 20 декабря взял в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа. После нескольких часов переговоров с похитителем он отпустил одну из женщин. По словам французских полицейских, во время задержания похитителя никто не пострадал. Сообщается, что преступнику 50 лет и он страдает психическим расстройством. Мужчина требовал встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.