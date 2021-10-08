В Татарстане объявили траур по погибшим при крушении самолёта L-410

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Власти Татарстана объявили 11 октября днём траура по погибшим в результате крушения самолёта Let L 410 Turbolet в Мензелинском районе республики. На место авиакатастрофы прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщают «Известия».

Он поручил правительству республики подготовить предложения, касающиеся оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

Самолёт разбился 10 октября. На его борту находились 22 человека — парашютисты местного аэроклуба и двое пилотов. Данные о погибших разнятся. В МЧС утверждают, что жертвами катастрофы стали 15 человек, в Минздраве республики говорят о 16 погибших.

Выживших доставили в Мензелинскую центральную районную больницу. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое.