В Стерлитамаке мужчина расправился с соседской собакой, перескочившей к нему на участок через забор.
По словам хозяина пострадавшей собаки, он услышал лай, бросил всё и побежал звать своего питомца. Как оказалось, его собака перепрыгнула через забор и там сцепилась с питбулем соседа. Мужчина сумел отогнать своего пса, он уже бежал обратно к себе домой, как в него снова вцепился питбуль. После этого подбежал его хозяин с ножом в руках и всадил лезвие по самую рукоятку.
Как
NEWS.ru писал, что в Краснодаре неизвестные начали отстреливать бродячих животных.
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