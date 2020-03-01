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В Стерлитамаке мужчина расправился с соседской собакой, перескочившей к нему на участок через забор.

По словам хозяина пострадавшей собаки, он услышал лай, бросил всё и побежал звать своего питомца. Как оказалось, его собака перепрыгнула через забор и там сцепилась с питбулем соседа. Мужчина сумел отогнать своего пса, он уже бежал обратно к себе домой, как в него снова вцепился питбуль. После этого подбежал его хозяин с ножом в руках и всадил лезвие по самую рукоятку.

Как пишет LIFE SHOT, собака истекает кровью, а ветеринары не берутся спасать её. Это уже не первый случай жестокой расправы. Ранее хозяин питбуля отравил другую собаку у этого же соседа.

NEWS.ru писал, что в Краснодаре неизвестные начали отстреливать бродячих животных.