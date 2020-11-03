В США бездомный пытался ворваться в торговый центр, чтобы помыться

В городе Уолнат-Крик в США сотрудники полиции выехали на вызов из-за того, что некий злоумышленник пытался ворваться в торговый центр.
Соответствующий звонок поступил в отделение полиции утром. На место инцидента оперативно выехали правоохранители. Как выяснилось, злоумышленником оказался бездомный — он попросту хотел воспользоваться ванной комнатой в торговом центре,
Ранее NEWS.ru писал, что названы причины аварии, произошедшей 20 сентября в подземке Нью-Йорка. Оказалось, что виновником инцидента стал бродяга.
По информации очевидцев, 30-летний мужчина без определённого места жительства бросал металл на рельсы, в результате чего произошло крушение в метро. Были эвакуированы 135 пассажиров состава, трое из них получили лёгкие травмы.