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Происшествия

В США бездомный пытался ворваться в торговый центр, чтобы помыться

17:26, 03 ноября 2020
Фото: Unsplash

В городе Уолнат-Крик в США сотрудники полиции выехали на вызов из-за того, что некий злоумышленник пытался ворваться в торговый центр.

Соответствующий звонок поступил в отделение полиции утром. На место инцидента оперативно выехали правоохранители. Как выяснилось, злоумышленником оказался бездомный — он попросту хотел воспользоваться ванной комнатой в торговом центре, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что названы причины аварии, произошедшей 20 сентября в подземке Нью-Йорка. Оказалось, что виновником инцидента стал бродяга.

По информации очевидцев, 30-летний мужчина без определённого места жительства бросал металл на рельсы, в результате чего произошло крушение в метро. Были эвакуированы 135 пассажиров состава, трое из них получили лёгкие травмы.

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