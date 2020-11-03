В США бездомный пытался ворваться в торговый центр, чтобы помыться

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Житель Кургана предстанет перед судом за убийство супруги. Он утопил свою жену в тазу после ссоры.

Трагический инцидент произошёл в последний день августа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Как следует из материалов дела, 45-летний мужчина поссорился с женой, после чего схватил её за голову и...