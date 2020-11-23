В СИЗО-1 Москвы фигуранты напали на сотрудников учреждения

https://static.news.ru/photo/300b5e8a-2db7-11eb-ad40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве фигуранты совершили нападение на сотрудников СИЗО-1 во время обыска. ГУ ФСИН по столице начало проверку.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл 21 ноября, однако возможность сообщить об этом появилась только сейчас. Попытку нападения предприняли подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной камере.

21 ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска, говорится в сообщении.

Сотрудники изолятора попытку нападения предотвратили, всех участников инцидента осмотрели медики, в помощи никто не нуждается. На данный момент проводится проверка, материалы передадут в следственные органы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в СК для возбуждения уголовных дел направлены 10 материалов служебных проверок по фактам нарушения прав заключённых сотрудниками ФСИН в Москве. Об этом NEWS.ru сообщил основатель правозащитной сети Gulagu.net Владимир Осечкин.