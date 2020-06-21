В Сети появилось видео с места убийства замурованного в бетон ребёнка

В Сети 21 июня появилось видео с места жестокого убийства 12-летнего мальчика на территории Астраханской области. Ребёнка нашли забетонированным под полом жилого частного дома.
На кадрах виден частный сектор населённого пункта. В объектив камеры попал дом, где убили мальчика, и забор.
Видеозапись с места жестокой расправы над ребёнком
Мальчик 4 марта ушёл в школу и не вернулся. Его тело нашли, залитое бетоном, под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он умер от удара гантелей, который ему нанесла в пылу ссоры мать.
Известно, что женщина, которую подозревают в убийстве мальчика, хотела баллотироваться на пост губернатора Астраханской области.
Как ранее передавал NEWS.ru, дочь жительницы Астраханской области, которая предположительно является детоубийцей, прокомментировалатрагедию. По её словам, о случившемся никто в семье не знал.
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