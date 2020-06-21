В Сети появилось видео с места убийства замурованного в бетон ребёнка

https://static.news.ru/photo/c566a2b0-b39a-11ea-8c56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети 21 июня появилось видео с места жестокого убийства 12-летнего мальчика на территории Астраханской области. Ребёнка нашли забетонированным под полом жилого частного дома.

На кадрах виден частный сектор населённого пункта. В объектив камеры попал дом, где убили мальчика, и забор.

Видеозапись с места жестокой расправы над ребёнком опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Мальчик 4 марта ушёл в школу и не вернулся. Его тело нашли, залитое бетоном, под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он умер от удара гантелей, который ему нанесла в пылу ссоры мать.

Известно, что женщина, которую подозревают в убийстве мальчика, хотела баллотироваться на пост губернатора Астраханской области.

Как ранее передавал NEWS.ru, дочь жительницы Астраханской области, которая предположительно является детоубийцей, прокомментировалатрагедию. По её словам, о случившемся никто в семье не знал.