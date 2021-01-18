Опубликовано видео ограбления АЗС в Петербурге вооружённым налётчиком

https://static.news.ru/photo/aba1762a-5985-11eb-aac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадры с камер наблюдения на автозаправочной станции в посёлке Шушары на юге Санкт-Петербурга в тот момент, когда неизвестный с оружием забрал у кассира 60 тысяч рублей, попали в Интернет.

На кадрах видно, как сотрудник АЗС уснул на рабочем месте. Он положил голову на руки и, судя по всему, крепко заснул. В какой-то момент он просыпается, вскакивает и пытается привести себя в чувство, но в этот момент ему «на помощь» приходит налётчик, который просовывает в окошко кассы предмет, похожий на пистолет, сообщает 5-tv.ru.

Затем злоумышленник бросает на стол кассиру пакет для денег, а тот шустро складывает в него наличные. Сейчас грабителя разыскивают правоохранители и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник нападение произошло и в Москве. Предприниматель в столичном кафе расстрелял из травматического оружия мужчину, а затем скрылся. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, сообщал NEWS.ru.