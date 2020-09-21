В Сети появились кадры с места гибели актёра Дмитрия Жулина

https://static.news.ru/photo/ae137458-fca6-11ea-9f66-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?/vk.com

В Сети появились фото с места ДТП во Владимирской области, в котором погиб актёр Дмитрий Жулин. На снимках видно, что автомобиль артиста Renault Duster получил сильные повреждения передней части кузова, когда врезался в рейсовый автобус.

Кадры с места ЧП опубликовало сообщество «ЧП Владимир» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщал NEWS.ru, авария произошла на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Актёр при выезде на главную дорогу не уступил трассу автобусу районного маршрута Гусь-Хрустальный — Колпь. Кроме Жулина в иномарке находился ещё один человек, он госпитализирован в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

Дмитрий Жулин известен по фильмам «Экстраскоп», «Если у вас нету тёти», сериалу «Охота на Берию». После съёмок в сериале Жулин ушёл в монастырь и стал послушником, но вскоре опять вернулся в профессию.