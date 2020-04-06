В Саратове нарушитель прижал полицейского автомобилем к столбу

Следователи Саратова проводят проверку по факту причинения травм сотруднику полиции. Его прижал к столбу автомобиль, водитель которого отказался выйти из машины и пытался скрыться.
Инцидент произошёл днём 6 апреля во дворе дома по улице Аткарской. По версии следствия, сотрудники ППС заметили легковой автомобиль, в котором находились трое мужчин, предположительно употребляющих наркотики. Стражи порядка потребовали от водителя выйти, но тот отказался, после чего завёл двигатель машины и начал движение задним ходом. Находившийся у двери машины полицейский оказался зажат между дверью автомобиля и столбом. С травмами он был госпитализирован в больницу,
Уточняется, что в результате нарушителей удалось обезвредить. В данное время начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Как писал NEWS.ru, в Якутии полицейский получил удар ножом во время задержания подозреваемого в убийстве четырёх человек, в том числе двоих детей.
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