Под Ростовом задержали готовивших теракт украинских неонацистов

В Ростовской области задержали исполнителя планируемой главарём украинской неонацистской организации «М.К.У.» насильственной акции, направленной против журналиста, сообщили в пятницу в ФСБ РФ. У него были обнаружены компоненты самодельных бомб и агитационные материалы экстремистской организации.

ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ в Ростовской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки «М.К.У.» гражданина Украины Егора Краснова насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике, — говорится в релизе.

У задержанного по месту проживания были изъяты компоненты самодельных взрывных устройств, средства связи, инструкции по их сборке и применению. Кроме того, обнаружены пропагандистские материалы экстремистского характера.

На данный момент идёт проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о квалификации для возбуждения уголовного дела.

Ранее сотрудники ФСБ выявили в 37 регионах России 106 неонацистов — сторонников украинской группировки «М.К.У.», готовившей теракты и массовые убийства. Двое из них намеревались организовать вооружённые нападения на образовательные учреждения.