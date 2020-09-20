В России зафиксирован 71 летальный случай от коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/0a5b8052-fbdf-11ea-99a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России от коронавируса скончался 71 человек. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 19 489.

Больше всего погибших от коронавирусной инфекции за сутки зафиксировано в Москве (12), Ульяновской области (7) и в Дагестане (5). Такие данные на утро 21 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего в стране было выявлено 1 109 595 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 6196 за последние сутки. Вылечились от вируса 911 973 человека.

Ранее академик РАН, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов назвал абсолютные противопоказания к вакцине от COVID-19. По его словам, совершенно точно нельзя делать прививки от коронавируса небольшим группам людей с диагностированными первичными иммунодефицитными состояниями (ПИД). Караулов отметил при этом, что исследования на тему противопоказаний к вакцинации должны продолжаться, писал NEWS.ru.