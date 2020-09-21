В России за сутки зафиксировано 160 летальных случаев от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4ce6ce30-fca8-11ea-a0a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 160 человек. Общее число погибших от вируса достигло 19 649 человек. Такие данные на утро 22 сентября приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего летальных случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге (25), Москве (15), в республике Тыва (8), в Свердловской и Московской областях скончались по 7 человек.

Общее число выявленных заболевших с начала пандемии составило 1 115 810 человек, из них 6215 — за сутки. Выздоровели 917 949 пациентов, в том числе 5976 за прошедшие 24 часа.

Ранее учёные узнали об иммунитете к COVID-19 у перенёсших лихорадку денге. Как заявил профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис, в районах, где ранее фиксировались вспышки денге, наблюдался медленный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это натолкнуло его на выводы о том, что люди, которые переболели этим заболеванием, могут иметь антитела к COVID-19.

По словам Николелиса, если его гипотеза окажется верной, то заболевание лихорадкой денге или иммунизация вакциной против неё может обеспечить защиту от COVID-19. Это открытие, как считает учёный, может говорить о возможности иммунологической перекрёстной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2, сообщал NEWS.ru.