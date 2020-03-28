https://static.news.ru/photo/19a1d358-7198-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России от коронавируса нового типа скончались четыре человека, сообщает Оперативный штаб.

Всего от COVID-19 в стране погибли 8 человек.

Ранее в одной из столичных больниц скончался 90-летний пациент с подтверждённым диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус. Кроме того, он также страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма.

По последним данным, в мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

По информации штаба, за последние сутки 270 случаев коронавируса подтверждено в 26 регионах РФ, всего в стране 1534 заболевших. Специалисты также наблюдают за состоянием 182 702 россиян, у которых подозревают COVID-19. Накануне это число составляло 166 739 граждан, писал NEWS.ru.