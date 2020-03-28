За прошедшие сутки в России от коронавируса нового типа скончались четыре человека, сообщает Оперативный штаб.
Всего от COVID-19 в стране погибли 8 человек.
Ранее в одной из столичных больниц скончался 90-летний пациент с подтверждённым диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирус. Кроме того, он также страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма.
По последним данным, в мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
По информации штаба, за последние сутки 270 случаев коронавируса подтверждено в 26 регионах РФ, всего в стране 1534 заболевших. Специалисты также наблюдают за состоянием 182 702 россиян, у которых подозревают COVID-19. Накануне это число составляло 166 739 граждан, писал NEWS.ru.
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