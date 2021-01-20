В результате теракта в Багдаде погиб 21 человек

https://static.news.ru/photo/2f9496ca-5bce-11eb-8861-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Число людей, погибших в результате теракта на территории Багдада, выросло до 21. Ещё по крайней мере 44 человека получили повреждения различной степени тяжести.

На рынке в центре Багдада 21 января прогремели два мощных взрыва, жертвами которых, по первоначальным данным, стали пять человек. Два террориста-смертника активировали взрывное устройство на площади Тайаран. Они сделали это, когда их преследовали сотрудники служб безопасности.

К настоящему моменту известно, что местные силовики после атаки перекрыли все дороги к району Багдада, где находятся посольства иностранных государств и офисы госучреждений.

На место происшествия продолжают прибывать кареты скорой помощи. Ранее сообщалось о 12 погибших в результате теракта. Позднее выяснилось, что жертвой атаки стал 21 человек. Ещё 44 оказались ранеными, передаёт телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службе безопасности.

Как ранее писал NEWS.ru, в конце декабря силы безопасности Ирака арестовали предполагаемого смертника и связанную с ним ячейку, которые планировали совершить террористический акт в Багдаде во время новогодних праздников.

В ходе допроса арестованные сознались, что намеревались устроить теракт. По их словам, они «получили инструкции дестабилизировать» обстановку в столице на Новый год и Рождество.