Пять человек погибли в результате столкновения товарного поезда с «Газелью»

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении товарного поезда и грузопассажирской «Газели» в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. Авария произошла на перегоне Абалаково.

В Лесосибирске на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда и грузопассажирской «Газели». Погибли пять человек, двое получили травмы, — говорится в сообщении.

В МЧС подтвердили факт ДТП. Все погибшие и пострадавшие ехали в «Газели». Состав товарного поезда не сошёл с рельсов, нарушений в графике движения нет, отмечается в сообщении. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что более сотни пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере Каира. Несколько вагонов поезда, следовавшего по маршруту Каир — Мансура, сошли с рельсов через несколько минут после отправления от станции Тух. К месту происшествия прибыли 20 машин скорой помощи для госпитализации пострадавших.