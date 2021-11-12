Пять человек погибли в результате столкновения товарного поезда с «Газелью»
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
18:06, 12 ноября 2021
Фото: rzd.ru
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Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении товарного поезда и грузопассажирской «Газели» в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. Авария произошла на перегоне Абалаково.
В Лесосибирске на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда и грузопассажирской «Газели». Погибли пять человек, двое получили травмы, — говорится в сообщении.
В МЧС подтвердили факт ДТП. Все погибшие и пострадавшие ехали в «Газели». Состав товарного поезда не сошёл с рельсов, нарушений в графике движения нет, отмечается в сообщении. Других подробностей на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что более сотни пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере Каира. Несколько вагонов поезда, следовавшего по маршруту Каир — Мансура, сошли с рельсов через несколько минут после отправления от станции Тух. К месту происшествия прибыли 20 машин скорой помощи для госпитализации пострадавших.