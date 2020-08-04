В районе порта Бейрута прогремел сильный взрыв

https://static.news.ru/photo/69f4e21c-d667-11ea-8751-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo / Hussein Malla/ТАСС

В Ливане в районе порта Бейрута произошёл мощный взрыв.

Сначала был слышен небольшой хлопок, а спустя несколько минут небо окутал чёрный и белый дым. После этого прогремел уже мощный взрыв, который поднял столб красного дыма.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

В близлежащих домах и в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра, как передаёт РИА Новости, взрывная волна выбила стёкла.

27 июля на ливано-израильской границе произошло ЧП. Военно-политическое шиитское движение «Хезболла» 27 июля атаковало позиции израильских сил обороны вдоль израильско-ливанской границы.

По данным информированных ливанских источников, на которые ссылается агентство Reuters, «Хезболла» провела операцию против израильской армии в приграничном районе Ферма Шебаа. По другим данным, представители шиитской организации выпустили противотанковую управляемую ракету «Корнет» по израильскому военному транспортному средству в районе Ферма Шебаа, что вызвало ответную реакцию.Также существует другая версия, согласно которой представители «Хезболлы» проникли на позиции израильских сил обороны в городе Гаджар и попытались нанести удар по военному конвою.

После этого последовало заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении ответить на любые действия со стороны Ливана и Сирии.

Как писал NEWS.ru, столкновение на южной границе Ливана, вероятнее всего, является ответом военно-политического шиитского движения «Хезболла» на гибель его бойца в результате удара ВВС Израиля по Дамаску и ещё не означает начала нового ливано-израильского конфликта. Такого мнения придерживается ливанский политолог Аля Хассан.