В районе Калининграда обнаружили 300 мешков с костными останками

https://static.news.ru/photo/63b61c10-0a54-11eb-8d80-fa163e074e61_660.jpg Фото: kld.sledcom.ru

Порядка 300 мешков, предположительно, с человеческими костями, были найдены в форте № 1 «Штайн» под Калининградом.

Информацию об этом представил ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. По его словам, костные останки могут относиться к периоду Первой мировой войны.

8 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в форте № 1 «Штайн» в Калининграде новым собственником при обследовании помещений обнаружены порядка 300 мешков с костными, предположительно, человеческими останками, — говорится в сообщении СУ СК по региону.

По факту инцидента организована доследственная проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровске в мусорном контейнере обнаружен труп младенца. Инцидент произошёл в Краснофлотском районе города.

Около 13:00 3 октября местный житель пошёл выносить мусор. Во дворе дома по улице Тихоокеанской он заметил какой-то подозрительный предмет в контейнере. Мужчина присмотрелся и понял, что это младенец.