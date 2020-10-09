В районе Калининграда обнаружили 300 мешков с костными останками

Порядка 300 мешков, предположительно, с человеческими костями, были найдены в форте № 1 «Штайн» под Калининградом.
Информацию об этом
8 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в форте № 1 «Штайн» в Калининграде новым собственником при обследовании помещений обнаружены порядка 300 мешков с костными, предположительно, человеческими останками, — говорится в сообщении СУ СК по региону.
По факту инцидента организована доследственная проверка.
Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровске в мусорном контейнере обнаружен труп младенца. Инцидент произошёл в Краснофлотском районе города.
Около 13:00 3 октября местный житель пошёл выносить мусор. Во дворе дома по улице Тихоокеанской он заметил какой-то подозрительный предмет в контейнере. Мужчина присмотрелся и понял, что это младенец.
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