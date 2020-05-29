В Приморье охотники приняли браконьера за зверя и застрелили его

https://static.news.ru/photo/24453634-a18f-11ea-8fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moreno, J./Arco Images GmbH/Global Look Press

Неподалёку от посёлка Милоградово на территории Приморья произошло ЧП: группа охотников приняла браконьера за зверя и застрелила его. Об этом стало известно 29 мая.

Охотники проезжали мимо леса и вдруг услышали громкие звуки, свидетельствующие о том, что кто-то ломится через бурьян. Мужчины подумали, что это, скорее всего, кабан или лось. Они произвели ряд выстрелов в сторону «добычи». Оказалось, что на месте предполагаемого животного был местный браконьер Виктор Аксентищев. От полученных ранений он скончался.

Во время полицейского расследования по факту произошедшего друзья Аксентищева доказывали правоохранителям, что он просто ловил рыбу. Однако у него была найдена нарезная самодельная незарегистрированная винтовка. Теперь СК занимается расследованием убийства, а полиция проверяет всех охотников в округе, передаёт Telegram-канал «112».

Как ранее писал NEWS.ru, ответственного за экологию волгоградского чиновника заподозрили в незаконной охоте на кабана в заказнике. Он попался с поличным, возбуждено уголовное дело.