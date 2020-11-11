В Подмосковье строитель в гневе прострелил ногу жене своего начальника

В Московской области 44-летний строитель, требуя вернуть долг по зарплате, прострелил ногу жене своего начальника.
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Тогда строитель с пистолетом пришёл к дому начальника. Того дома не оказалось, вместо этого мужчина столкнулся с его супругой. Он потребовал у неё вернуть долг мужа, женщина попыталась успокоить строителя, однако тот выстрелил ей в ногу и сбежал.
Потерпевшая вызвала помощь, её госпитализировали. Оказалось, что в результате падения с лестницы после выстрела у неё произошёл перелом обеих костей правой голени. Кроме того, медики извлекли пулю из её левой голени. Злоумышленника задержали — он прятался в лесу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал о том, что силовики разыскивают мужчину, который выстрелил в школьницу в Краснокаменске Забайкальского края. Девочка была госпитализирована.