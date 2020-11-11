В Подмосковье строитель в гневе прострелил ногу жене своего начальника

https://static.news.ru/photo/9e5ea648-2430-11eb-b0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области 44-летний строитель, требуя вернуть долг по зарплате, прострелил ногу жене своего начальника.

По данным сайта KP.RU, мужчина был уволен из строительной фирмы, однако недополучил денег. Он неоднократно звонил начальнику, однако тот отказался вернуть средства.

Тогда строитель с пистолетом пришёл к дому начальника. Того дома не оказалось, вместо этого мужчина столкнулся с его супругой. Он потребовал у неё вернуть долг мужа, женщина попыталась успокоить строителя, однако тот выстрелил ей в ногу и сбежал.

Потерпевшая вызвала помощь, её госпитализировали. Оказалось, что в результате падения с лестницы после выстрела у неё произошёл перелом обеих костей правой голени. Кроме того, медики извлекли пулю из её левой голени. Злоумышленника задержали — он прятался в лесу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал о том, что силовики разыскивают мужчину, который выстрелил в школьницу в Краснокаменске Забайкальского края. Девочка была госпитализирована.