В Забайкалье неизвестный ранил школьницу

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Продление новогодних праздничных дней в стране будет зависеть от эпидемической обстановки в России, но последнее слово в любом случае останется за властями. Об этом заявил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий при этом напомнил, что для экономики России подобные меры наносят сильнейший удар по экономике страны. Это решение должно приниматься исключительно руководством страны на основании всех данных по эпидемической обстановке...