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В Забайкалье неизвестный ранил школьницу

12:53, 11 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики разыскивают мужчину, который выстрелил в школьницу в Краснокаменске Забайкальского края. Девочка была госпитализирована.

В полицию 10 ноября поступило сообщение о госпитализации несовершеннолетней в медицинское учреждение города. Материалы дела находятся в СУ СКР края, — цитирует «МК в Чите» пресс-службу забайкальского УМВД.

По предварительным данным, пострадала ученица четвёртого класса, которая получила ранение со спины из пневматического оружия, об этом написал Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск».

Силовики начали доследственную проверку по факту инцидента. Эксперты осматривают место происшествия. Глава регионального следственного управления СК Юрий Русанов держит ситуацию на контроле.

Как писал NEWS.ru, в Казани мужчина спас 13-летнюю девочку от бродячих собак, а затем изнасиловал ребёнка. Потерпевшая рассказала родителям, которые обратились в полицию.

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