В Забайкалье неизвестный ранил школьницу

https://static.news.ru/photo/73b86e54-2405-11eb-a4e3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Силовики разыскивают мужчину, который выстрелил в школьницу в Краснокаменске Забайкальского края. Девочка была госпитализирована.
В полицию 10 ноября поступило сообщение о госпитализации несовершеннолетней в медицинское учреждение города. Материалы дела находятся в СУ СКР края, — цитирует «МК в Чите» пресс-службу забайкальского УМВД.
По предварительным данным, пострадала ученица четвёртого класса, которая получила ранение со спины из пневматического оружия, об этом написал Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск».
Силовики начали доследственную проверку по факту инцидента. Эксперты осматривают место происшествия. Глава регионального следственного управления СК Юрий Русанов держит ситуацию на контроле.
Как писал NEWS.ru, в Казани мужчина спас 13-летнюю девочку от бродячих собак, а затем изнасиловал ребёнка. Потерпевшая рассказала родителям, которые обратились в полицию.