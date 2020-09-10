В Казани мужчина спас школьницу от собак и изнасиловал её

https://static.news.ru/photo/7d3c557a-f36e-11ea-a550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани 32-летний водитель эвакуатора прикинулся сотрудником ГИБДД, спас девочку от бродячих собак, а после — изнасиловал её.

Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на юриста Игоря Шолохова, сотрудничающего с правозащитной организацией «Зона права». По его словам, инцидент произошёл вечером 29 августа. Мужчина спас 13-летнюю девочку от стаи бродячих собак, после чего предложил подвезти её до дома. При этом он был в спецовке с надписью «ОГИБДД».

Злоумышленник отвёз школьницу в посёлок Мирный под Казанью. Там, по версии следователей, он изнасиловал девочку, а наутро привёз её домой. Потерпевшая рассказала о случившемся родителям, те обратились в полицию. Подозреваемому предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 131 «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» УК РФ, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Решением Приволжского суда Казани мужчина арестован на два месяца.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ломоносове служебная собака напала на след похищенной насильником десятиклассницы. Преступник, угрожая девушке кухонным ножом на берегу Финского залива, увёз её в заброшенный дом.