В Казани мужчина спас школьницу от собак и изнасиловал её

В Казани 32-летний водитель эвакуатора прикинулся сотрудником ГИБДД, спас девочку от бродячих собак, а после — изнасиловал её.
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Злоумышленник отвёз школьницу в посёлок Мирный под Казанью. Там, по версии следователей, он изнасиловал девочку, а наутро привёз её домой. Потерпевшая рассказала о случившемся родителям, те обратились в полицию. Подозреваемому предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 131 «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» УК РФ, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Решением Приволжского суда Казани мужчина арестован на два месяца.
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