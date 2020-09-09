Похищенную в Петербурге школьницу нашла служебная собака

https://static.news.ru/photo/e464e8bc-f340-11ea-8688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ломоносове служебная собака напала на след похищенной насильником десятиклассницы. Преступник, угрожая девушке кухонным ножом на берегу Финского залива, увёз её в заброшенный дом.

О пропаже школьницы в полицию сообщила её мать. На поиски ребёнка выехали полицейские, сотрудники ГИБДД и кинологи. Служебной собаке удалось взять след девушки в месте, где у неё последний раз был включён телефон. Благодаря псу правоохранители вышли на заброшенный дом. Силовики подоспели вовремя: насильник уже раздел десятиклассницу, но не успел ее изнасиловать.

Выяснилось, что преступник был ранее судим. В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела и мере наказания, пишут «Невские новости».

Как сообщал ранее NEWS.ru, вожатый детского лагеря в Крыму подозревается в изнасиловании девятилетних девочек. О происходящем с детьми на отдыхе стало известно случайно. Один из родителей написал руководству лагеря, что вожатый вымогает деньги у его сына. Когда вожатого позвали к начальству для разговора, он сбежал, что побудило руководство лагеря обратиться в полицию. В итоге выяснилась куда более страшная правда. Денег мужчина не вымогал, а домогался девочек.