Вожатый детского лагеря задержан в Крыму за изнасилование девочек

https://static.news.ru/photo/85887d6c-e67b-11ea-a3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вожатый детского лагеря в Крыму подозревается в изнасиловании девятилетних девочек. О происходящем с детьми на отдыхе стало известно случайно.

Один из родителей написал руководству лагеря, что вожатый вымогает деньги у его сына. Когда вожатого позвали к начальству для разговора, он сбежал, что побудило руководство лагеря обратиться в полицию, сообщает KP.RU.

В итоге выяснилась куда более страшная правда. Денег мужчина не вымогал, а домогался девочек. На данный момент поступило три заявления о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девочек 2011 года рождения. Полиция предполагает, что жертв сексуального насилия среди детей может быть и больше.

Также выяснилось, что вожатый уже был судим. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как мужчина с такой биографией мог попасть в детский лагерь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 14-летняя школьница из Железногорска Даша Суднишникова, изнасилованная в прошлом году, родила девочку. На момент зачатия ей было 13 лет.