В Подмосковье пьяный водитель насмерть сбил девочку

https://static.news.ru/photo/c72f787c-928b-11ea-a42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье водитель легковушки сбил 13-летнюю девочку. ДТП произошло в селе Немчиновка. От полученных травм ребёнок погиб на месте, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержан водитель, совершивший наезд на ребенка в поселении Немчиновка и скрывшийся с места происшествия. В результате аварии погибла 13-летняя девочка, — сообщается на сайте МВД.

По данным ведомства, водитель был пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru писал, что автомобиль сбил двух человек в Твери. У водителя наблюдались признаки алкогольного опьянения. Пострадавшими оказались две несовершеннолетние девушки.