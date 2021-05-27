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Происшествия

Пассажирский автобус влетел в столб в Санкт-Петербурге

10:31, 27 мая 2021
Фото: spb_today/vk.com

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте произошло ДТП — пассажирский автобус на полном ходу въехал в столб. Есть пострадавшие, пишет Telegram-канал «112».

Как стало известно, при столкновении транспортного средства, «вставшего на дыбы», водителя зажало в кабине. Кроме того, сообщается о пяти пострадавших. У всех диагностированы травмы лёгкой степени тяжести.

При этом, как уточняет Life Shot, водитель также сбил одного из пешеходов ровно перед моментом столкновения автобуса со столбом. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на место прибыли спасатели и пожарные.

Транспортное средство сильно пострадало — переднюю часть буквально смяло от столкновения. На текущий момент специалисты пытаются достать водителя из кабины.

Ранее один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате ДТП с участием грузовой фуры и автобуса в Пензенской области. Инцидент произошёл в Бессоновском районе на 651-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».

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