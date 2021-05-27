Пассажирский автобус влетел в столб в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте произошло ДТП — пассажирский автобус на полном ходу въехал в столб. Есть пострадавшие, пишет Telegram-канал «112».
Как стало известно, при столкновении транспортного средства, «вставшего на дыбы», водителя
При этом, как уточняет Life Shot, водитель также сбил одного из пешеходов ровно перед моментом столкновения автобуса со столбом. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на место прибыли спасатели и пожарные.
Транспортное средство сильно пострадало — переднюю часть буквально смяло от столкновения. На текущий момент специалисты пытаются достать водителя из кабины.
Ранее один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате ДТП с участием грузовой фуры и автобуса в Пензенской области. Инцидент произошёл в Бессоновском районе на 651-м километре федеральной трассы М-5 «Урал».