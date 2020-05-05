В Петербурге от коронавируса умерла медсестра НИИ скорой помощи

https://static.news.ru/photo/f9eca548-8ebf-11ea-9310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге скончалась медсестра, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция.

Сотрудница работала в травматологическом отделении ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе. После выявления COVID-19 женщина была госпитализирована, сказал РИА Новости главврач клиник института Антон Повзун. Всего с начала апреля коронавирус был подтверждён у 111 работников НИИ скорой помощи.

Накануне руководство Краснокутской районной больницы Саратовской области сообщило о выявлении коронавируса у 14 сотрудников. После смерти пациента с подозрением на COVID-19 учреждение было закрыто на карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились две тысячи медиков.