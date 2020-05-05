В Петербурге от коронавируса умерла медсестра НИИ скорой помощи

В Санкт-Петербурге скончалась медсестра, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция.
Сотрудница работала в травматологическом отделении ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе. После выявления COVID-19 женщина была госпитализирована,
Накануне руководство Краснокутской районной больницы Саратовской области сообщило о выявлении коронавируса у 14 сотрудников. После смерти пациента с подозрением на COVID-19 учреждение было закрыто на карантин.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились две тысячи медиков.
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