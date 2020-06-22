В Петербурге избивших беременную женщину выпороли крапивой

https://static.news.ru/photo/9b0c8ffc-b4a3-11ea-8527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодых людей, группой напавших и избивших молодую супружескую пару в Санкт-Петербурге, заставили извиниться на камеру и выпороли крапивой.

Толпа подростков напала на супружескую пару уличных музыкантов возле станции «Рыбацкое». Причиной послужило то, что им не понравился репертуар исполнителей. Один из молодых людей предложил мужчине сыграть мелодию, под которую тот мог бы прочитать рэп, но он отказался. Тогда хулиган напал на него, позже к избиению мужчины подключилась остальная компания подростков. Попытавшуюся вмешаться супругу музыканта они также избили.

Потерпевшим понадобилась помощь медиков. Вскоре их отпустили на амбулаторное лечение. Пострадавшая женщина находится на ранних стадиях беременности. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. По предварительным данным, ей сломали нос. Состояние ее супруга оценивается как тяжелое. Ему выбили зубы и сломали нос.

Видео с извинениями появилось на странице одного из блогеров «ВКонтакте». На нём молодых людей заставили раздеться, а после выпороли крапивой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в посёлке Парголово на территории Санкт-Петербурга группа подростков до полусмерти избила палками ребёнка. О произошедшем в социальной сети 8 июня рассказала тётя пострадавшего мальчика.