В Петербурге безработная женщина пыталась поджечь порох в детском клубе

Трое полицейских погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля с грузовиком. ДТП произошло в пятницу около 23:00 в городе Камешково Владимирской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении большегрузом КамАЗ, — сообщили ГУ МВД по Владимирской области. Помимо водителя легкового автомобиля погибли...