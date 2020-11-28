В Петербурге безработная женщина пыталась поджечь порох в детском клубе

40-летняя безработная жительница Петербурга пришла в детский клуб «Кедр» и пыталась поджечь банку охотничьего пороха «Сокол». Инцидент произошёл в Красногвардейском районе города.
Стражи порядка обнаружили банку бездымного пороха в мусорке рядом со входом в детский клуб. Масса вещества составила примерно 100 грамм.
Злоумышленницу задержали около дома по проспекту Ударников. Мотивы её поступка неизвестны. В отношении женщины был составлен административный протокол,
Как писал NEWS.ru, ранее столичные силовики обнаружили в одной из квартир оружейный склад. 44-летний безработный мужчина хранил дома четыре изменённых огнестрельных единицы оружия, в числе которых пистолеты Макарова, Стечкина и ТТ, банку с порохом, 200 патронов и травматический пистолет с просроченной лицензией. Примечательно, что заявление в полицию на мужчину написала его 71-летняя мать, которую раздражали выстрелы из соседней комнаты: сын палил по различным предметам. Возбуждено уголовное дело.