В Пермском крае наградят директора школы, обезвредившую ученика с ружьём

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что намерен наградить директора школы под Пермью, которая обезвредила подростка, пришедшего в школу с ружьём. По его словам, сейчас выясняется, как школьник проник в учебное заведение, пишет издание «Подъём».

Махонин подчеркнул , что власти никогда не оставляют без внимания людей, проявляющих героизм. Он заявил, что намерен встретиться с директором школы после установления всех фактов и обстоятельств инцидента.

Мы не оставим без внимания её эти действия. Решим, как человека вознаградить по заслугам, — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что шестиклассник пронёс оружие в школу, пользуясь отсутствием на посту охранника, который переодевался перед началом смены. В 07:55 школьник поднялся в класс и открыл огонь. Один выстрел он произвёл в потолок, ещё один — в стену: с собой у стрелка было 10 патронов.

Стрелка «разоружила» директор школы, заманив к себе в кабинет и уговорив сдаться. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).