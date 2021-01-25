В переходе у метро «Комсомольская» в Москве рухнул потолок

https://static.news.ru/photo/7e0460ae-5e64-11eb-b3ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: izokna_yaroslavka/vk.com

В подземном переходе у станции Московского метрополитена «Комсомольская» произошло частичное обрушение потолка. Об этом рассказали очевидцы событий в социальных сетях.

В ГБУ «Гормост» сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Там уточнили, что из-за попадания грунтовых вод могло произойти разрушение металлических опор, что и вызвало обрушение потолка.

Сейчас на месте работают специалисты. Устраняются последствия произошедшего, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 21 января правоохранители потребовали закрыть в столице южный вестибюль станции «Красные Ворота» Сокольнической линии метро. Об этом сообщила пресс-служба московской подземки.