В Париже квартирные воры оказались тонкими ценителями антиквариата

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Преступники обокрали парижскую квартиру известной телеведущей и коллекционера антиквариата Каролин Маржеридон. Согласно данным полиции, злоумышленники унесли часы, ювелирные украшения, кожаные изделия и деньги.

По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет не менее €500 тысяч.

Преступление было совершено 12 февраля во второй половине дня, когда дома никого не было, передаёт ТАСС со ссылкой на французские СМИ. По факту кражи со взломом прокуратура Парижа начала расследование.

Маржеридон является ведущей популярной во Франции ежедневной передачи, которая выходит в эфир на телеканале France 2. В рамках телешоу специалисты дают оценку различным антикварным предметам, предложенным их владельцами. После этого лоты выставляются на аукционах.

Кроме прочего, Маржеридон хорошо известна как организатор антикварных ярмарок, ей принадлежат несколько профильных магазинов.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, полицейские задержали мужчину, подозреваемого в квартирных кражах на общую сумму свыше 20 млн рублей. Преступления он совершал с помощью альпинистского снаряжения.