В Омске во время ссоры мужчина бросил девушку в мусорный бак

https://static.news.ru/photo/0fb1f3bc-ed1e-11ea-b84f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Омска, поссорившись с девушкой, которая, судя по всему, была нетрезвой, схватил её, донёс до мусорных контейнеров и усадил в один из них.

Происходящее снял на видео один из очевидцев. На кадрах видно, как девушка преследует мужчину и что-то кричит ему, тот в свою очередь пытается уйти от неё, иногда что-то отвечая. В какой-то момент он схватил её, отнёс к мусорным бакам и положил в один из них, передаёт «Ридус».

Я не знаю, что такого надо натворить и как надо довести так мужика, что он просто берет и кидает тебя в мусорный бак, — прокомментировал произошедшее автор ролика, опубликованного в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте» .

Девушке понадобилось некоторое время для того, чтобы выбраться из контейнера. После этого она продолжила преследовать мужчину.

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