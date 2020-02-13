Фото: Polizei.Bremen/facebook.com

Полицейские и пожарные проверяют подозрительное послание, поступившее в офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бремене.

Представитель правоохранительных органов не смог предоставить информацию о содержимом письма, отмечает Bild.

В январе 2020 года подобную корреспонденцию получили расположенные в Бремене офисы Христианско-демократического союза Германии, партии «Зелёные», Левой партии и Свободной демократической партии. Отправленные в конвертах вещества оказались безвредными, следователи изучают обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нидерландах была найдена посылка со взрывным устройством. Бомба предназначалась компании Unisys.

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