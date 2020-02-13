Фото: Polizei.Bremen/facebook.com

В Москве произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси. Пострадали три человека.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter, авария случилась в 09:31 на Волоколамском шоссе в районе дома 83. Причины столкновения не сообщаются. Ранее NEWS.ru писал о другом дорожном происшествии в Москве....